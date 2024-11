JPL-coach oogst bijzonder veel lof: "Echt waar, dit is de beste coach, onder wie ik ooit mocht spelen"

KRC Genk doet het bijzonder goed op dit moment onder coach Thorsten Fink. Enkele jonge spelers kunnen helemaal openbloeien.

Dit seizoen krijgt Bonsu Baah toch wat meer speelkansen dan een jaar geleden. De winger van Racing Genk lijkt dan ook een pak beter in zijn vel te zitten.

En dat heeft vooral te maken met coach Thorsten Fink. De Ghanees haalt de loftrompet boven voor de Duitse trainer, die hij heel hoog inschat.

"Onze coach straalt in de eerste plaats rust uit", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Ik voelde me vanaf de eerste dag goed onder zijn vleugels, hij is een soort vaderfiguur. Mister Fink heeft ook zoveel meegemaakt."

"Twee Champions League-finales met Bayern München, veel hoger geraak je niet in het voetbal. Hij was ook nog eens coach van spelers als Iniesta, die ervaring voel je in alles", gaat hij verder.

Dan heeft hij het nog over hoe Fink het met hem persoonlijk aanpakt. "Het voetbal dat hij wil spelen, waarbij we altijd de bal willen, ligt me goed. Hij heeft ook graag dat ik initiatief neem, mijn ding doe. Acties mogen ook mislukken, het enige wat hij oplegt is dat je het daarna opnieuw probeert. Echt waar, dit is de beste coach, onder wie ik ooit mocht spelen."