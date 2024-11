En of Jelle Vossen in vorm is: Zulte Waregem opnieuw leider na stevige optater aan Seraing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

En of Jelle Vossen in vorm is. Na twee doelpunten vlak voor de interlandbreak én een doelpunt tegen KV Mechelen in een oefenwedstrijd vorige week heeft hij nu ook enorm hard uitgehaald tegen het Seraing van ex-coach Mbaye Leye. Essevee blijft zo co-leider in de Challenger Pro League.

La Louvière had in de vooravond met 5-1 gewonnen van Lommel en dus moest co-leider Zulte Waregem vol aan de bak tegen RFC Seraing als het mee aan de leiding wilde blijven in de Challenger Pro League. Hattrick Jelle Vossen Vijf minuten voor rust was het nog steeds 0-0 aan de Gaverbeek, maar daarna ging het snel. Eerst maakte Diop er 1-0 van, nog voor de rust kon Jelle Vossen de score al gaan verdubbelen. En meteen na de pauze werd het dankzij Vossen al meteen 3-0. Vanop de strafschopstip kon hij daarna zijn hattrick vervolledigen. Erenbjerg maakte het mandje helemaal vol voor Essevee, Seraing zag zichtbaar af. Seraing hekkensluiter De troepen van Mbaye Leye - in een niet eens zo ver verleden nog coach bij Zulte Waregem en van Vossen - konden vanop de stip wel nog de eer enigszins redden, maar verder dan een zware 5-1 nederlaag kwamen ze niet meer. Essevee komt zo opnieuw aan de leiding in de Challenger Pro League op basis van gemaakte doelpunten tegenover La Louvière. Seraing van zijn kant staat met amper tien punten helemaal laatste op dit moment.