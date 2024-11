Kasper Dolberg scoort acht keer in vier matchen, maar analist blijft vlijmscherp: "Een probleem voor Anderlecht"

Anderlecht zal opnieuw rekenen op wat doelpunten van Kasper Dolberg. Logisch, want de Deen weet het doel wel staan de laatste tijd.

De spits van Anderlecht heeft liefst acht keer in de laatste vier matchen de netten doen trillen. Dan zou je verwachten dat er niets dan lof zijn kant op komt. Dat is niet helemaal het geval. Nordin Jbari, analist bij DAZN en RTBF, is in De Zondag scherp voor het type speler dat Dolberg is en de gevolgen hiervan voor RSC Anderlecht.

Jbari begint nochtans wel positief aan zijn betoog en geeft Dolberg een compliment voor zijn doelgerichtheid. "Op doel trappen is zijn kwaliteit. Dolberg is een spits die met het gezicht naar doel moet kunnen spelen. Hij is geen echte negen, die een bal kan vasthouden en kan wachten tot er beweging rond hem is. Dat is niet zijn DNA, niet zijn spelstijl."

Kasper Dolberg een 'echte negen'

Jbari vindt dat eigenlijk wel behoorlijk problematisch. "Als Anderlecht alleen met hem in de spits speelt en onder druk staat, gedomineerd wordt, is dat een probleem. Een ploeg heeft dan een echte negen nodig om onderuit te kunnen komen. Hij heeft intussen wel al begrepen dat hij aanspeelbaar moet zijn en devieert al beter", is er toch een bepaalde progressie.

Er is wel nog werk aan de winkel vooraleer speler en club elkaar naar een hoger niveau kunnen tillen. "Om Dolberg te laten renderen en in schietpositie te brengen, moet je als ploeg zorgen dat er veel beweging is en dat hij daardoor ook in beweging is." Kortom: de actieradius, de intensiteit van de acties zonder bal moet nog omhoog.

Jbari vindt Dolberg te veel ondergaan

"Ik vind dat Dolberg te veel ondergaat", hekelt Jbari zijn passiviteit. "Zelfs al krijgt hij een stamp of wordt hij tien minuten lang niet aangespeeld, dan zegt hij daar niets van."