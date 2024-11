Nordin Jbari fileert pijnpunten van Gudjohnsen, maar ziet dat Gent-trainer Vrancken er inventieve oplossing voor heeft

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is voor Gent-spits Gudjohnsen al moeilijk genoeg om tegen middenmotors het verschil te maken. Het wordt dus niet eenvoudig om dat vanavond tegen Anderlecht wel te doen.

KAA Gent haalde de IJslander eigenlijk om de nummer één te worden onder de spitsen. Desondanks heeft hij zich nog onvoldoende gemanifesteerd om die positie helemaal op te eisen. "Gudjohnsen is nog moeilijk te beoordelen, omdat hij niet altijd speelt en zijn zelfvertrouwen daardoor niet top is", zegt Jbari in De Zondag.

Jari vindt hem nochtans wel het profiel hebben van een echte negen die de Buffalo's veel kan bijbrengen. "Al doet Gent het vaak met aanvallers die technisch sterker zijn en samen voor beweging zorgen dan dat ze rond een negen bewegen. Het gebrek aan kopkracht en power compenseren ze dan met Gandelman vanuit de tweede lijn te laten komen."

Goede oplossing voor Gent

Dat is een manier van aanvallen die Vrancken wel vaker uittekent en daar kan Jbari perfect mee leven. "Dat werkt ook", meent de analist.

Hij kan zich wel storen aan het gebrek aan kopkracht bij Gudjohnsen. "Ik vind dat een centrumspits tweevoetig moet zijn en goed moet kunnen koppen. Tenzij je over een linker als Messi beschikt natuurlijk."

Sterke prestatie in Anderlecht kan Gudjohnsen lanceren

Nu maar afwachten wat Gudjohnsen ervan terechtbrengt op het veld van Anderlecht.