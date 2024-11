Zulte Waregem tegen ex-coach Mbaye Leye: "Of ik hem de hand zal schudden?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondagavond speelt Zulte Waregem tegen Seraing. De wedstrijd is de afsluiter van de twaalfde speeldag in de Challenger Pro League.

Voor Lukas Willen wordt het een speciale wedstrijd. De verdediger treft bij zijn tegenstander ex-coach Mbaye Leye die hem in 2022 bij Essevee lanceerde.

“Hem terugzien zal me zeker iets doen”, zegt Lukas Willen aan Het Laatste Nieuws. “Ik heb niet de gewoonte vooraf met de coach van de tegenstander te praten, maar Mbaye de hand schudden zal ik zeker doen.”

Veel contact hebben de twee niet gehad sinds zijn vertrek, alleen wat sms’jes over en weer. “Ja, Leye is voor mij heel belangrijk geweest. Niet alleen omdat hij mij m’n eerste speelkansen gunde, maar zeker ook omdat hij na een blessureperiode dat vertrouwen in mij bleef uitspreken.”

Ondanks interesse uit het buitenland bleef Willen in Waregem. “Een beslissing waar ik nog steeds achter sta. Vorig seizoen heb ik het moeilijk gehad, dat geef ik graag toe. Want plots wordt er meer van je verwacht.”

Hij gelooft in het project om te promoveren en tekende daarom bij. “Het lukte niet meteen, hopelijk zal het slechts uitgesteld zijn. Maar ik ben de eerste om te beseffen dat onze huidige goede positie niks garandeert. Vorig seizoen stonden we halfweg op kop en liep het daarna helemaal fout.”