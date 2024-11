Imke Courtois pleit voor duidelijke quota in sportjournalistiek: "Dat zou ik een belediging vinden"

Imke Courtois begon haar carrière als Belgian Red Flame. Daarna stapte ze als analiste over naar de andere kant van het sportieve wereldje. Ze pleit voor meer vrouwen in de sportjournalistiek.

Tot op heden is het in de perszalen waar we resideren gedurende het Belgische voetbalseizoen veelvuldig lang speuren naar vrouwelijke collega's of concullega's.

Meer vrouwen in de sportjournalistiek

De mannen zijn enorm in de meerderheid. Dat ziet ook Imke Courtois. En dus pleit ze voor quota, maar wel met een duidelijke insteek en niet zomaar om een aantal vrouwen verplicht op een plaatsje te krijgen.

"Er is nog veel werk. Het blijft een issue. Ik ben voor quota in de sportjournalistiek, maar dan wel als manier om te sensibiliseren bij de vrouwen om ze de stap te doen zetten naar een werkklimaat dat echt gaat voor de vrouw met haar kwaliteiten en gelijke kansen."

Duidelijke quota

"Ik wil geen quote van: er moeten zoveel vrouwen zijn. Ik zou het verschrikkelijk vinden en een belediging een job te krijgen alleen maar omdat ik een vrouw ben", aldus Imke Courtois in De Zondag over de hele zaak.

"Sport an sich is altijd meer voor mannen geweest, maar dat moet nu wel anders! Er is verbetering, er is een groep mee."