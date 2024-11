Patrick Goots spreekt Jonas De Roeck tegen en legt grootste transfernood van Antwerp op tafel

Royal Antwerp FC kwam afgelopen weekend niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Dender. Het zet Patrick Goots aan tot de noden op de transfermarkt uiteen te zetten.

Twee verloren punten tegen Dender, al is dat volgens Patrick Goots ook een soort van compensatie van de twee punten die The Great Old te veel kreeg op Kortrijk.

“Na dertig seconden had ik ‘t al in de smiezen: dit wordt hier verdedigen, verdedigen en nog eens verdedigen voor Dender. En dat is hun goed recht, om zo een punt te komen pakken op de Bosuil”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De vrees is natuurlijk dat andere ploegen zien dat dit werkt en met dezelfde tactiek naar Antwerpen zullen afzakken. En dan wordt duidelijk wat er moet gebeuren op de transfermarkt.

Een nieuwe spits halen. Jonas De Roeck zei op zijn persconferentie dat dit niet nodig is. “Ik blijf bij mijn stelling van voor het seizoen: een extra zuivere spits is wenselijk”, aldus Goots.

De situatie is niet ideaal op dit moment. Als er iets gebeurt met Janssen, dan zit Antwerp stevig in de problemen. “Kerk mee voorin posteren kán – hij deed dat na de rust tegen Dender niet slecht in die rol – maar van nature is hij geen diepe spits.”

Ook Balikwisha kan die positie aan, maar dan moet hij wel opnieuw aan spelen toekomen. Hij staat al veertien competitiematchen aan de kant. “Da’s bijna een half seizoen, hè.”

“Als de opportuniteit zich voordoet in januari, zou ik ze niet laten schieten. Al zal De Roeck vooral hopen dat, nadat er in de zomer al heel wat basispionnen vertrokken, niet nog méér jongens, genre Van den Bosch, verkocht worden. Hij heeft al te veel moeten wisselen.”