Atalanta-coach Gasperini begrijpt er geen snars van na wereldprestatie van Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere kroonde zich dinsdagavond opvallend genoeg niet tot man van de match tegen Young Boys. Atalanta won vlot met 1-6 en CDK was goed voor twee doelpunten en drie assists.

Er zijn maar weinigen die zullen begrijpen hoe het is gebeurd, maar Mateo Retegui werd verkozen tot man van de match na de wedstrijd Young Boys - Atalanta. Zeer opmerkelijk, ook al scoorde hij twee keer.

Het was namelijk de grote Charles De Ketelaere-show in Zwitserland. Hij pakte uit met maar liefst drie assists en twee doelpunten.

Ook Atalanta-coach Gian Piero Gasperini begreep er geen snars van. "Niemand anders dan Charles had de trofee van Man van de Match moeten krijgen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Die Europa League-winst van vorig seizoen heeft hem goed gedaan. Hij doet nu dingen die hij vorig jaar niet deed. Het was een weergaloze prestatie vandaag", had zijn coach nog bijzonder mooie worden.

Het is trouwens de eerste keer dat een speler van een Italiaanse club een aandeel had in vijf doelpunt in één wedstrijd in de Champions League. Sinds 2016-2017 gebeurde dit slechts drie keer.