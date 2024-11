Charles De Ketelaere naast CR7 en Lionel Messi nu ook in de galerij der groten, maar ...

Het mag dan wel gek lijken, maar Charles De Ketelaere is niet verkozen tot man van de wedstrijd in de Champions League ontmoeting tussen de Young Boys en Atalanta. De Rode Duivel heeft echter wel geschiedenis gemaakt in de strijd om de beker met de grote oren.

In volle glorie op het Italiaanse toneel, waar ze proberen het tempo van Napoli aan de top van de ranglijst bij te houden, voert Atalanta Bergamo ook een mooie campagne in de Champions League.

Dinsdagavond hebben ze heel wat indruk gemaakt met een 1-6 overwinning op het veld van Young Boys, wat hen naar de vierde plaats in de League Phase brengt, met een zeer interessante balans van 11 op 15.

Een voet in vijf doelpunten

Het was een wedstrijd waarin Charles De Ketelaere met twee doelpunten en drie beslissende passes de geschiedenis van de grootste Europese competitie is binnen getreden. Hij heeft inderdaad deel uitgemaakt van het zeer select gezelschap van spelers die betrokken was/is bij vijf doelpunten in dezelfde wedstrijd in de Champions League.

And Charles De Ketelaere is in good company 🤝



These are the other players to have five goal involvements in a single #UCL match.#BBCFootball pic.twitter.com/JlF5yNMQmK — Match of the Day (@BBCMOTD) November 26, 2024

De Rode Duivel treedt dus toe tot een zeer exclusieve groep, met onder andere Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Erling Haaland en Serge Gnabry. Een geweldige prestatie.

De prestatie was echter niet voldoende om de titel van man van de wedstrijd te ontvangen. Die eer ging naar Mateo Retegui, die twee doelpunten en een beslissende pass op zijn naam had staan. Maar we kunnen ons voorstellen dat voor De Ketelaere het belangrijkste ergens anders lag.