Hayen zet fans van Celtic nog wat extra op scherp? "5.000 of 60.000 fans? Dat maakt niet uit!"

Club Brugge gaat vanavond in Celtic Park op zoek naar een volgende overwinning in de Champions League. Nicky Hayen gaat alvast uit van eigen sterkte.

"Celtic is een héél goede thuisploeg", trapt Nicky Hayen op de persbabbel een open deur in. "Het is een ploeg die dominant wil voetballen. Maar we kunnen onze voet ernaast zetten."

De coach van Club Brugge heeft dan ook geen schrik van de sfeer op Celtic Park. "Die sfeer is inderdaad een topic. Maar we moeten dat net omarmen. Iedereen wil in zo'n sfeer voetballen."

© photonews

"Uiteindelijk zijn het de prestaties op het veld die tellen", haalt Hayen de schouders op. "Wat ik wil zeggen? 5.000 of 60.000 fans: dat maakt niet uit. Het moet op het veld gebeuren."

Ik wil pas de laatste twee wedstrijden rekenen

Een overwinning zorgt ervoor dat Club Brugge héél dicht staat bij de volgende (tussen)ronde van de Champions League. "We hebben een plan én gaan dat proberen uitvoeren."

"Maar ik wil pas de laatste twee wedstrijden rekenen", besluit Hayen. "De uitslagen zijn al heel onvoorspelbaar geweest. Of een punt genoeg is? Dat zullen we pas bij de eindafrekening weten."