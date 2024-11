Jonge Belg nét geen Rode Duivel, maar nu wel klaar om te schitteren in Europa: "Geen tijd om in de wolken te zijn"

Joaquin Seys is niet meteen een man van veel woorden. De jonge speler van Club Brugge is wel indruk aan het maken voor zijn team Club Brugge. In de Champions League wacht een duel met Celtic Glasgow.

Het gaat heel snel voor Joaquin Seys. Vorig seizoen zat hij nog bij de beloften, nu is hij vast prik in de A-kern geworden. Een paar weken geleden had hij zelfs Rode Duivel kunnen worden.

Uitgevallen bij Rode Duivels

Door een blessure ging het feestje uiteindelijk niet door, maar de jonge Belg hoopt er de volgende keer wel opnieuw bij te zijn. Toch was er na het uitvallen met een blessure vooral veel ontgoocheling bij de speler.

Toch beseft Seys maar al te goed hoe snel het soms gaat: "Vorig jaar speelde ik nog in de Challenger Pro League. Toen ik deze zomer debuteerde, was er precies geen tijd om in de wolken te zijn."

Kinderdroom

"Vrijwel meteen besefte ik: 'Als dit is wat je wil, dan zul je dit week na week moeten blijven tonen.' In mijn derde match op Standard werd ik aan de rust vervangen. Een leermoment. Ik was niet in paniek, maar besefte meteen dat alles nog beter moest", aldus Seys bij Het Laatste Nieuws.

Seys zag ook de Rode Duivels als een leermoment: "Na de Jupiler Pro League en de Champions League opnieuw een niveautje hoger. Ik keek uit naar mijn eventuele debuut — het is een kinderdroom om voor je land te mogen spelen — maar evenveel naar het trainen met de allerbesten."