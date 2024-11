'Super Mario' Stroeykens in topvorm heeft een duidelijk en ambitieus doel voor ogen: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Voor de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen FC Porto sprak Mario Stroeykens openhartig over zijn huidige vorm, ambities en de veranderingen in zijn spel. De 20-jarige middenvelder verkeert in bloedvorm en wil die progressie doortrekken, met als ultiem doel: de Rode Duivels.

Stroeykens kijkt uit naar de clash tegen FC Porto, een ploeg met een rijke historie in het Europese voetbal. “Het wordt een mooie ervaring. Porto is een grote ploeg met veel kwaliteiten. Een club met een grote geschiedenis en aanzien in het algemeen. Het is een prachtige opportuniteit om te tonen waar ik nu sta in mijn evolutie", vertelt Stroeykens.

Volgens hem heeft die evolutie veel te maken met het vertrouwen dat hij krijgt. “Ik speel nu constanter en krijg meer minuten dan de voorbije seizoenen. Dat helpt enorm, want je groeit in je rol en je spel. Het zijn de kleine dingen die dan samenkomen.”

Als alle ideeën duidelijk zijn, is het makkelijk

Een van de sleutelpunten in zijn recente progressie is de verandering van zijn rol op het veld. Stroeykens speelt tegenwoordig hoger en dat lijkt hem uitstekend te liggen. “Het is heel duidelijk dat ik hoger mag spelen, een andere rol dus. Voor mij voelt dat heel natuurlijk aan. Het is iets wat vanaf dag één duidelijk was, zowel voor de trainer als voor mij. Als alle ideeën helder zijn, is het makkelijk om je aan te passen", legt hij het verschil met onder Brian Riemer uit.

Hij is dankbaar voor de impact van coach David Hubert, die hem naar voren schoof. “Ik denk dat die beslissing veel heeft veranderd. Ja, de klik met Kasper is er vrij natuurlijk gekomen. Rond goede spelers spelen maakt het ook vanzelfsprekender. Met iemand als Kasper Dolberg werkt alles van nature. Hem hoef je niets uit te leggen. Hoe hij loopt, hoe hij speelt... dat gebeurt allemaal op gevoel. Dat is wat er op dit moment gaande is.”

Ik droom van de Rode Duivels

De nationale ploeg is een belangrijk doel voor Stroeykens, en hij twijfelt er niet aan dat hij klaar is voor die stap. “Sowieso wil ik Rode Duivel worden. Op dit moment denk ik dat ik een goede stap heb gemaakt en er klaar voor ben. Ik ben ambitieus, en dat helpt me om elke dag te blijven duwen en te verbeteren.”

Toch blijft hij kritisch voor zichzelf. Stroeykens heeft dit seizoen 4 goal en 6 assists in 21 matchen. Niet slecht, maar hij wil meer. “Ik ben blij met wat ik tot nu toe heb kunnen bijdragen, maar tevreden ben ik niet. Het kan altijd beter. Ik wil mezelf blijven uitdagen en mijn doelen halen tegen het einde van het seizoen. Welke doelen? Meer scoren. Ik weet dat ik op de goeie weg ben."