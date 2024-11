'Aging Like Fine Wine': Dries Mertens krijgt complimenten uit onverwachte hoek

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dries Mertens heeft zich dit seizoen op 37-jarige leeftijd opnieuw bewezen als een belangrijke speler voor Galatasaray. De aanvaller heeft dan ook complimenten gekregen van zijn trainer Okan Buruk.

Dit seizoen heeft hij al vier doelpunten en zeven assists in 19 wedstrijden in alle competities op zijn naam staan. Ondanks de hevige concurrentie in de aanval, waaronder Michy Batshuayi en Victor Osimhen, blijft Mertens onmisbaar.

“Mensen verwachten dat hij ouder wordt, maar Dries wordt gewoon jonger. Hij wordt elke dag beter", zei Buruk tijdens een persconferentie voorafgaand aan de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen AZ.

Op pensioen?

Mertens heeft zijn contract bij de Turkse topclub afgelopen zomer met een extra jaar verlengd, tegen de verwachting in. Hij kreeg daarmee de kans om zijn carrière voort te zetten, terwijl hij zijn plannen om te stoppen eerder had aangekondigd.

De Belg zelf heeft echter aangegeven dat hij zijn beslissing nog niet definitief heeft genomen om door te willen gaan na dit seizoen. Volgens zijn vrouw, Kat Kerkhofs, moet Mertens zijn beslissing zelf maken.

Op het veld blijft Mertens, ondanks zijn leeftijd, op een hoog niveau presteren. Als Mertens inderdaad zijn schoenen aan de haak hangt, zal hij ongetwijfeld een grote erfenis achterlaten bij Galatasaray.