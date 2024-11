Diepterecord voor club van John van den Brom: club moet zwaar in de min gaan

Vitesse is opnieuw zwaar gestraft door de licentiecommissie van de KNVB voor het overtreden van licentieregels. Na eerder al forse strafpunten te hebben gekregen, krijgt de club uit Arnhem nu maar liefst 21 punten in mindering.

De zware straf betekent dat de ploeg van John van den Brom, die al onderaan staat in de Keuken Kampioen Divisie, nu verder afglijdt naar een negatieve puntenstand van -15. De Nederlandse club kampt met financiële onzekerheid en sportieve problemen.

De licentiecommissie had al eerder sancties opgelegd aan Vitesse, die vorig seizoen in de Eredivisie 18 punten verloor en begin dit seizoen nog 12 punten kreeg, waarvan zes voorwaardelijk. De nieuwe straf werd echter uitgedeeld wegens nieuwe overtredingen, die plaatsvonden nadat de voorwaardelijke straf was opgelegd.

Op zoek naar nieuwe eigenaar

De zware sanctie roept vragen op over de toekomst van de club en de zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Het feit dat Vitesse nog steeds in het bezit is van een licentie, maakt het voor mogelijke investeerders iets makkelijker om een deal te overwegen.

Voor de ploeg zelf is de enorme straf sportief gezien minder rampzalig dan het lijkt. Vitesse had in de competitie sowieso al weinig kans op een rol van betekenis, en een plek in de strijd om de periodetitel lijkt steeds onrealistischer.

De ploeg van John van den Brom staat dus laatste met -15 punten. In de tweede klasse in Nederland kan men niet meer zakken.