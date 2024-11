Is de gevraagde dertig miljoen euro te weinig? 'Na Chelsea, Liverpool en andere Engelse clubs melden ook PSG én Dortmund zich bij Club Brugge'

Club Brugge mag zich stilaan rijk rekenen. Een transfer voor Joel Ordonez lijkt steeds waarschijnlijker. De Europese topclubs staan in de rij voor de verdediger van blauw-zwart.

We schreven eerder al dat Joel Ordonez op heel wat interesse kan rekenen. Vooral de prestaties van de 20-jarige centrale verdediger in de Champions League zijn in het oog gesprongen.

Newcastle United, Aston Villa, Chelsea FC, Liverpool FC,... In de Premier League is de viervoudig Ecuadoriaans internationaal gegeerd wild. Maar ook in de andere Europese topcompetities is zijn naam doorgespijpeld.

© photonews

Volgens Het Laatste Nieuws hebben ook PSG en Borussia Dortmund zich gemeld in het Jan Breydelstadion. Beide topclubs zijn concreet om Ordonez tijdens de wintermercato binnen te halen.

Voor Club Brugge wenkt alweer de jackpot. Transfermarkt schat de marktwaarde van Ordonez op amper negen miljoen euro, maar met een bedrag in die grootorde zal blauw-zwart eens goed lachen.

Wat vraagt Club Brugge voor een transfer van Joel Ordonez?

De Belgische landskampioen mikt op een bedrag rond dertig miljoen euro voor Ordonez. Moeten we voorgaande namen nog eens herhalen? Voor de meesten onder hen is dat wisselgeld...