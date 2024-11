Ontleed: Het is absoluut géén toeval dat Alderweireld net nu afscheid aankondigt

Relaxed And Feeling Content, met die caption bij een foto maakte Toby Alderweireld de Antwerp-fans helemaal gek op 4 juni 2022. 2,5 jaar later kondigt de voormalige Rode Duivel zijn afscheid aan en die timing is niet toevallig.

Goed getimede komst en afscheid

Ook de timing van zijn aankondigingspost 2,5 jaar geleden was goed gekozen door Toby Alderweireld. Hij had het een beetje gezien in Qatar en na een bericht van Marc Overmars was hij helemaal verkocht. Al vloekte Alderweirelds makelaar Stijn Francis wel bij de post want de verdediger overspeelde zijn hand waardoor Francis de controle over de onderhandelingstafel verloren was.

De passage van Toby Alderweireld in Het Huis bij Eric Goens vorige week verliep niet zonder slag of stoot. Daarna volgden nog enkele interviews en werd duidelijk: na dit seizoen hangt de 127-voudige ex-international zijn voetbalschoenen aan de haak.

Marc Overmars

En laat dat nu net toevallig in de week zijn wanneer technisch directeur Marc Overmars opnieuw mag werken bij Antwerp. De Nederlander zat een half seizoen een schorsing uit wegens grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn Ajax-periode.

Wellicht wist Overmars al wel langer dat de verdediger, die in maart 36 wordt, zijn aflopende contract niet zou verlengen maar omdat Overmars niet mocht werken bij Antwerp was het nogal lastig om actief te werken aan transferdossiers om dé sterspeler van Antwerp waardig te vervangen.

Niet genoeg

En die vervanging is echt wel nodig bij de Great Old, dat werd de afgelopen weken duidelijk wanneer De Roeck zijn geblesseerde kapitein moest vervangen. Tegen Kortrijk was het met een driemansdefensie en de 19-jarige Bozhinov, tegen Dender moest linksachter Costa dan weer depanneren centraal achterin.

Het viel ook op hoe Van Den Bosch, die ook nog steeds maar 21 is, de ervaring van Alderweireld miste naast zich. De afgelopen jaren ontwikkelde de Antwerpse youngster zich enorm maar zonder zijn ervaren maatje naast hem liep hij af en toe toch een keertje verloren in de dekking.

(On)officiële zoektocht

Kortom, Antwerp heeft voorlopig geen waardige alternatieven om Alderweireld te vervangen. Een 1 op 1 vervanger zal Overmars ook nooit kunnen halen maar extra ervaring centraal achterin kan Antwerp echt wel gebruiken.

We denken bijvoorbeeld aan een naam die in het verleden nog bij Club Brugge gespeeld heeft maar ongetwijfeld connecties heeft met Marc Overmars (ex-Ajax) én een aflopend contract... Stefano Denswil?

De Nederlander heeft ongetwijfeld al enkele maanden lijstjes zitten maken op zoek naar vervangers en mag vanaf nu ook officieel bellen in zijn hoedanigheid als technisch directeur, de markt afspeurend naar goede deals en een vervanger zoeken voor Alderweireld zal de topprioriteit zijn.