U zult het merken als u naar het stadion gaat: de Pro League start een grote sensibiliseringscampagne over een thema dat ons allemaal aangaat

De Pro League heeft vandaag de BOB-campagne gepresenteerd. Vanaf vrijdag zullen er acties plaatsvinden in de Belgische stadions.

Voetbal is verbonden met alcohol. En het is niet door samen te werken met een bierproducent dat de Pro League dit imago zal veranderen.

Maar de leiders zijn toch vastbesloten om te vechten tegen alcoholmisbruik. En met name rijden onder invloed. Van de 16e tot de 24e speeldag van het kampioenschap zullen acties worden uitgevoerd in de Belgische stadions.

Alle clubs die een wedstrijd organiseren, zullen deelnemen aan de actie: "Supporters die met de auto naar huis gaan, krijgen de mogelijkheid om hun alcoholgehalte te laten controleren door een BOB-team. Degenen die negatief testen, krijgen een exclusieve sleutelhanger in de kleuren van hun club aangeboden. Dit is een speciale editie van de bekende sleutelhanger, speciaal ontworpen in het kader van deze campagne", zo schrijft de Pro League in haar mededeling.

Drinken of rijden, je moet kiezen

CEO Lorin Parys wil de boodschap overbrengen: "Bij elke speeldag van de competitie zijn er 100.000 toeschouwers die de Pro League-wedstrijden bijwonen. Elke week gaan ook 1,3 miljoen spelers, fans en ouders naar amateur- en jeugdwedstrijden. Met deze campagne zijn we dus elke week op zoek naar ongeveer 350.000 BOB's."