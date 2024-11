Wat een opluchting: Union SG maatje te sterk voor FC Twente en boekt zijn eerste zege van het seizoen in de Europa League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG heeft donderdag zijn eerste wedstrijd in de Europa League gewonnen dit seizoen. De Brusselaars waren een maatje te sterk voor Twente, en wonnen met 0-1 op het veld van de Nederlanders.

Union SG had zeer dringend punten nodig in de Europa League. Na vier wedstrijden in Europa bleven de Brusselaars met slechts 2 punten achter, duidelijk niet genoeg.

Maar daar kwam donderdag verandering in. De Brusselaars namen het op tegen FC Twente, in Nederland. Al snel werd duidelijk dat Union de beste ploeg op het veld was.

Na zes minuten verzilverden de Brusselaars dan ook hun overwicht... Zo leek toch. Een heerlijke aanval kwam uiteindelijk tot bij Boufal, die Ivanovic bediende. Hij tikte het leer op zijn beurt tegen de touwen, maar de VAR keurde het doelpunt af voor offside.

Maar na 12 minuten spelen was het dan wel prijs. Fuseini profiteerde van de ruimte die hij kreeg en kon door de benen van de Twente-doelman afwerken. 0-1 voor Union. Met deze tussenstand gingen we uiteindelijk ook de rust in.

En of ze daar in Nederland slechtgezind waren. Tijdens de rust klonk al een serieus fluitconcert omdat de thuisploeg het zo liet afweten. Union was gewoon een klasse te sterk voor Twente. Maar de Eredivisie-club kwam duidelijk scherper uit de kleedkamers.

De eerste kansen waren voor Twente en Union had het toch een tijdje moeilijk. De wedstrijd was na de pauze dus heel wat meer in evenwicht, met enkele kansen langs beide kanten, maar doelpunten vielen niet meer.

Zo won Union dus zijn eerste wedstrijd dit seizoen in de Europa League met 0-1 van FC Twente. Daardoor komen de Unionisten op plaats 24 te staan in de League Phase, met 5 punten.