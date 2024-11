"Het zit allemaal in ons hoofd": Marlon Fossey weet wat Standard moet doen om van groot probleem af te geraken

Standard zou in Charleroi een tweede opeenvolgende overwinning in de competitie kunnen behalen, voor het eerst dit seizoen. Om dit te bereiken, zullen de Rouches hun verdediging moeten aanscherpen in vergelijking met hun laatste uitwedstrijden.

"Bedankt voor het aan te halen, maar dat verandert niets. Het zijn nieuwe spelers, nieuwe teams", antwoordde Marlon Fossey toen we hem vertelden dat hij nog nooit verloren had van Charleroi in vijf ontmoetingen. "De sfeer zal zeker goed zitten."

"De wedstrijden tegen rivalen zijn degene die ik het liefst speel. Ik denk dat het een vergelijkbare wedstrijd zal zijn als die van vorige week, met veel intensiteit. We verdedigden alsof ons leven ervan afhing, en als we daar beginnen, zullen we kansen creëren in elke wedstrijd. We willen heel graag een tweede opeenvolgende overwinning behalen voor het eerst dit seizoen in de competitie", aldus de Amerikaanse verdediger op de persconferentie van vrijdag.

Door "te verdedigen alsof zijn leven ervan afhangt" slaagde Standard erin om zich te herpakken door afgelopen weekend te winnen van Cercle, na de vernedering in Gent. "Er hangt altijd een goede sfeer na een overwinning, en het is nog beter als we zo hard hebben gewerkt. Ik kon me de laatste clean sheet niet herinneren. Union? Oh ja, dat is al een tijdje geleden. We hebben de laatste weken veel goals tegen gekregen, we moeten teruggaan naar onze basisprincipes", vervolgde Marlon Fossey.

"Arnaud is terug na een lange periode en hij was de beste op het veld, Ibe en Bosko spelen ook heel goed. Alles begint altijd bij de verdediging, je kunt een wedstrijd gemakkelijker winnen met een clean sheet. En ik? Ik voel me goed, we winnen meer wedstrijden dan vorig seizoen en dat doet goed. De zekerheid van Sutalo maakt mijn leven wat gemakkelijker."

Als het klassement alleen uitwedstrijden zou omvatten, zou Standard zich in de degradatiezone bevinden, ondanks de tweede beste thuisploeg van de competitie te zijn. "Natuurlijk wordt er veel energie gecreëerd door de supporters bij thuiswedstrijden, maar dat verklaart niet alles. Het speelt zich grotendeels af in de hoofden, het is niet iets dat we duidelijk kunnen trainen. We weten dat we iedereen thuis kunnen verslaan, het zou goed zijn om al vanaf zaterdag tegen Charleroi te laten zien dat we ook resultaten op verplaatsing kunnen behalen", besloot Marlon Fossey.