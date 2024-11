Jonge Belgische middenvelder schittert op Europese toneel, maar Tedesco moet niet bellen: "Ga hem berichtje sturen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ngal'ayel Mukau (20) maakte woensdagavond indruk door met twee doelpunten de held van Lille te worden in de 1-2 overwinning tegen Bologna.

Het waren zijn eerste goals als prof, en de prestatie leverde hem meteen een grootse voorpagina in L'Équipe op: 'Mukau le Maestro'. Voor de Congolese Belg was het een droom die uitkwam.

Bij KV Mechelen, waar Mukau opgeleid werd, werd zijn glansprestatie met enthousiasme onthaald. “Ik heb hem geen berichtje gestuurd, maar we waren enorm blij", vertelt coach Besnik Hasi. “Hij heeft een fantastische progressie gemaakt. Iedereen op training sprak erover. Misschien stuur ik hem toch nog een berichtje.”

Mukau maakte zijn debuut bij KV Mechelen onder Steven Defour, die hem vorig seizoen volop kansen gaf. Toen Hasi in november aantrad, werkte hij intensief verder met Mukau.

“Vanaf de winterstop was hij een vaste waarde. Mentaliteit en werklust hebben hem hier gebracht. Hij leeft voor zijn sport, zoals een Tielemans dat ook altijd deed", zei Hasi nog.

Naast zijn succes op clubniveau maakte Mukau tijdens de recente interlandperiode ook zijn debuut voor Congo in de kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup. Hoewel hij in Antwerpen geboren is, lijkt hij hiermee definitief voor de Congolese nationale ploeg te hebben gekozen.