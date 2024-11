Alle Belgische ploegen virtueel geplaatst in Europa: Deze ploeg heeft volgens Johan Boskamp het moeilijkste programma

RSC Anderlecht heeft opnieuw een goede beurt gemaakt in de Europa League. Het ziet er nu al naar uit dat paarswit de groepsfase zal overleven.

RSC Anderlecht speelde 2-2 gelijk tegen FC Porto. Analist Johan Boskamp genoot alvast van het voetbal dat Anderlecht op de mat bracht. “Mede door zijn keuze om Degreef op te stellen en Dreyer op de bank te laten”, vertelt de Nederlander aan Het Belang van Limburg over de keuzes van David Hubert.

“In het verleden was het wellicht anders geweest onder Riemer en Fredberg. Eindelijk is het gedaan met dat angsthazenvoetbal. De bal gaat weer vooruit in plaats van telkens weer breed of achteruit.”

Momenteel staan alle Belgische clubs op een positie om door te gaan in Europa. Dat is heel mooi meegenomen voor het Belgische voetbal.

“De overwinning van Union op Twente (0-1, red.) verraste me nog het meest. Ondanks hun slechte start maken zij nu ook weer kans om door te stoten”, klinkt het.

De zwaarste opdracht is wellicht nog voor Club Brugge. “Ik denk wel dat Club Brugge nog één keertje gaat moeten winnen om erbij te zijn. Gezien hun moeilijke programma wordt dat een dubbeltje op zijn kant.”