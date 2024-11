Antwerp-jongeling had evengoed voor... Club Brugge kunnen spelen: hij legt uit waarom hij toch voor Great Old koos

Kobe Corbanie (19) maakt dit seizoen furore bij Antwerp. De jonge speler koos in zijn jeugd bewust voor de Great Old, ondanks interesse van andere topclubs.

“Ik heb ooit een testtraining gedaan bij Club Brugge, maar ik wilde niet op internaat. Dat heeft zeker meegespeeld in mijn keuze", vertelt Corbanie in GvA. “Achteraf gezien was Antwerp de juiste beslissing.”

Opvallend is dat Corbanie, ondanks zijn keuze voor Antwerp, een sterke band heeft met blauw-zwart via zijn familie. “Mijn papa komt uit Tielt en bijna heel zijn familie supportert voor Club. Maar rivaliteit? Dat leidt niet tot problemen. We hebben geen WhatsAppgroep waarin dat leeft – of toch niet eentje waar ik inzit", lacht hij. “Mijn mooie momenten tegen Club, zoals mijn goal vorig seizoen, worden binnen de familie zeker gewaardeerd.”

Corbanie is een echte polyvalente speler, iets wat dit seizoen meermaals bleek. “Ik heb al op verschillende posities gestaan: rechtsback, centrale middenvelder, rechts in een driemansdefensie en zelfs linksback. Dat is altijd mijn sterkte geweest. Voor mijn ontwikkeling is het belangrijk om minuten te maken, dus ik zie mijn veelzijdigheid nu als een voordeel. Al is het aanpassen aan een andere positie op dit niveau niet altijd simpel.”

Ik ben geen Tjaronn Chery

Natuurlijk gaat het niet altijd perfect. Zo maakte Corbanie enkele weken geleden een foutje in de wedstrijd tegen Kortrijk. “Dat had weinig met mijn positie te maken. Het was gewoon een verkeerde inschatting van de bal, en zoiets kan iedereen overkomen. Toch zat ik er nadien mee in. Ik ben de eerste om kritisch naar mijn eigen spel te kijken.”

En wat is uiteindelijk zijn ideale positie? “Ik heb kwaliteiten als back – de flank op en af – en als middenvelder – het spel controleren en inspelen. Maar een creatieve speler zoals een Tjaronn Chery zal ik nooit worden. Dat past niet bij mijn stijl. Ik ben een ander type, en dat is prima.”