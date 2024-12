📷 Pep Guardiola heeft geniale reactie in huis op gezangen van Liverpoolfans

Manchester City verloor in de Premier League ook dit weekend. Nu was ook Liverpool te sterk voor de troepen van Pep Guardiola.

Liverpool duwt Manchester City nog een beetje dieper in het moeras. De ploeg van trainer Pep Guardiola verloor met 2-0 van de leider in de Premier League.

Het is al de zevende wedstrijd op rij met een nederlaag voor Kevin De Bruyne en co. Liverpool greep City meteen bij de keel en liet niet meer los.

Mo Salah gaf de assist voor de eerste goal aan Gakpo. Ook na de rust was Liverpool heer en meester in dit duel. De Bruyne en Doku vielen nog in, maar dat leverde niets op.

Guardiola en co staan pas vijfde in de Premier League. De fans van Liverpool trakteerden Pep Guardiola op de nodige gezangen.

“You’re getting sacked in the morning”, klonk het. Guardiola reageerde geniaal met zes vingers omhoog, het aantal titels dat hij met City pakte in de Premier League.