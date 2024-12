Zal STVV klacht indienen nu nieuwe beelden aantonen dat er hands was gemoeid met Genkse gelijkmaker? Club reageert duidelijk

STVV moest thuis genoegen nemen met één punt na de derby tegen KRC Genk. Maar bij STVV zullen ze daar absoluut niet blij mee zijn. De Truienaars waren de betere ploeg terwijl Bangoura in de laatste minuten gelijkmaakte na een handsbal.

STVV speelde een zeer goede wedstrijd tegen KRC Genk afgelopen zondag. Toch kregen ze in het absolute slot een serieuze domper te verwerken: Ibrahima Bangoura maakte gelijk, maar er was wel hands mee gemoeid.

De VAR kon dit niet met 100% zekerheid zeggen op basis van de beelden die ze tot hun beschikking hadden. Daarom werd het doelpunt niet afgekeurd.

Op maandag kwam DAZN met nieuwe beelden waarop duidelijk te zien is dat Bangoura de bal met de hand aanraakt voor het leer in doel gaat. STVV-voorzitter David Meekers wil daar niet te veel over kwijt. "Eigenlijk niet. De beelden spreken voor zich, iedereen kan zelf zijn conclusies trekken", vertelt hij bij Het Belang van Limburg.

De club zal ook geen klacht indienen bij het Referee Departement. "Natuurlijk is het frustrerend als zoiets twee keer op één maand tijd gebeurt. Maar liever dan te wenen over wat had kunnen zijn, zijn we fier op wat is."

"Wij onthouden dat STVV deze derby voetballend overheerste en dat onze supporters zorgden voor een heerlijke ambiance, zonder enig incident, in lijn met de waarden van onze club", besluit Meekers.