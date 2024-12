Bij Extra Time konden ze hun ogen niet geloven na geniale goal: "Je zou bijna denken dat het ingestudeerd is"

Loïc Mbe Soh, verdediger van Beerschot, stal dit weekend de show tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Bij de 2-2 zette hij iedereen op het verkeerde been door eerst 'toneel' te spelen en vervolgens razendsnel de rebound van een strafschop binnen te tikken.

"Je moet eens kijken hoe hij daar eerst cinema staat te spelen", klonk het vol ongeloof bij Franky Van der Elst in Extra Time. De opmerkelijke actie begon met Mbe Soh op de grond.

"Eerst gebogen, dan even gaan zitten en vervolgens een sprint trekken om de bal binnen te leggen. Dat is toch onwaarschijnlijk?" lachte Van der Elst. "Echt. Ongelooflijk." De slimme zet zorgde voor verbazing en bewondering bij de analisten.

Ook Hein Vanhaezebrouck was onder de indruk van het kunstje van de Beerschot-verdediger. "Je zou bijna denken dat het ingestudeerd is", merkte hij op. Hij trok zelfs een parallel met een gelijkaardige actie van Sven Kums vorig seizoen. "Iedereen weet dat Kums niet de snelste is, maar hij vertrok van verder en maakte het ook fenomenaal af."

Frank Boeckx zag de humor van de situatie in. "Het is de slimste van de hoop", grapte hij. Vanhaezebrouck voegde eraan toe: "De cinema van deze kerel is wel zó veel beter. Fenomenaal. Dit soort acties zie je niet elke dag."

Uiteindelijk bleek die gelijkmaker nog maar het voorsmaakje. In de slotfase ging Beerschot nog over Cercle heen en dat kostte Miron Muslic uiteindelijk de kop.