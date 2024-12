'Liverpool, Arsenal én Aston Villa vechten om handtekening van Rode Duivel'

Malick Fofana gaat in januari een toptransfer maken. Olympique Lyonnais moét verkopen om degradatie te vermijden. Drie Engelse topclubs vechten ondertussen voor de handtekening van de éénvoudig Rode Duivel.

De situatie van Olympique Lyonnais is gekend. De Franse traditieclub - tot enkele seizoenen geleden nog dé uitdager van PSG in de Ligue 1 - kijkt tegen een enorme schuldenberg aan. Een transferverbod is van kracht én degradatie dreigt als de boekhouding tegen het einde van het seizoen niet op orde is gebracht.

In het Nederlands: Lyon moét verkopen en met het veredelde B-elftal voldoende punten sprokkelen om reguliere degradatie te vermijden. L'OL kampeert momenteel op een knappe vierde plaats in de Ligue 1, maar na de jaarwisseling kan het héél snel verkeren.

© photonews

De situatie zorgt ervoor dat Malick Fofana een toptransfer zal maken. De 19-jarige flankaanvaller is één van de pionnen waarop Lyon zal moeten cashen. Aan interesse geen gebrek: Liverpool FC, Arsenal FC en Aston Villa hebben reeds een bod uitgebracht.

De Engelse media weten dat die biedingen rond twintig miljoen euro schommelen. Transfermarkt schat de marktwaarde van de éénvoudig Rode Duivel op vijftien miljoen, maar Lyon speelt het spel vooralsnog hard.

Wat is de vraagprijs van Olympique Lyonnais voor Malick Fofana?

L'OL wil pas concreet onderhandelen als een club bereid is om dertig miljoen euro op tafel te gooien. Aston Villa twijfelt, maar Liverpool én Arsenal zien in de Aalstenaar voldoende potentieel om de geldbuidel nog wat meer open te trekken.