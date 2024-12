Stijn Stijnen heeft problemen met het moderne voetbal: "Het schuim stond op de bek! Ik mis dat!"

Stijn Stijnen, coach van Patro Eisden stoort zich aan het moderne voetbal en laat dat duidelijk blijken in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Vooral de toenemende vriendelijkheid tussen spelers op het veld en in de spelerstunnel stoort hem.

“Kijk eens naar wat er gebeurt voor een topmatch", zegt Stijnen in HLN. “Een handje hier, een knuffeltje daar. Wat is er mis met elkaar eens een duw geven of iets in het oor fluisteren om iemand uit zijn lood te slaan? Ik mis de rauwheid die er vroeger was.”

De voormalige doelman van Club Brugge haalt herinneringen op aan de intense sfeer van weleer. “In mijn tijd, onder Sollied, konden spelers elkaar opeten. Bij een Club-Anderlecht stond het schuim op de bek in de spelerstunnel. Dat mis ik. Het is allemaal te soft geworden.”

Voor Stijnen hoort die mentale strijd bij het voetbal, en hij benadrukt dat hij dit leerde van de topspelers waarmee hij destijds in de kleedkamer zat. “Vandaag zijn die gasten analist, en hoor ik ze zoiets afkeuren. Het spijt me, maar ik heb het van hen geleerd.”

Ondanks zijn uitgesproken mening en de perceptie die rond hem hangt, blijft Stijnen ambitieus. Hij heeft grootse plannen met Patro, dat hij van het amateurvoetbal naar de rand van 1A bracht. “Mijn imago? Dat zijn de feiten. Ik heb Patro uit het slop gehaald. Als ik met deze club naar eerste klasse kan, dan heel graag. Daar werk ik elke dag keihard voor.”

Toch sluit hij een toekomstige terugkeer naar zijn ex-club niet uit. “Of ik stiekem droom van een rol bij Club Brugge? Daar zegt geen enkele Belg neen tegen", geeft Stijnen toe. “Maar is dat een absolute must? Dat is iets anders. Als ik de kans krijg, zou ik ze wel met beide handen aangrijpen, zoals ik dat 24 jaar geleden als speler deed.”