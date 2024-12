OFFICIEEL: Anderlecht haalt nieuwe assistent voor Hubert, die voor de meeste spelers geen onbekende blijkt te zijn

RSC Anderlecht heeft een nieuwe assistent aangesteld om coach David Hubert bij te staan. De 42-jarige Portugees Jonathan Alves zal de technische staf komen versterken.

Alves kwam in 2022 naar België, waar hij zijn eerste stappen zette als assistent van Vincent Euvrard bij RWDM en Zulte Waregem. Zijn ervaring in het Belgische voetbal is waardevol, want hij heeft een goed overzicht van de talenten die het land te bieden heeft.

Alves begon zijn trainerscarrière in Portugal. Hij groeide door tot T2 bij verschillende clubs in Europa, waaronder RC Lens, Toulouse en Lausanne. In de zomer van dit jaar werd Alves benoemd tot hoofdcoach van de Belgische U19, waar hij al met enkele Anderlecht-talenten werkte.

De komst van Alves naar Anderlecht is een antwoord op de wens van de club om een ervaren assistent aan de staf toe te voegen. Sinds het vertrek van Brian Riemer bleef de technische staf ongewijzigd.

"Toen Brian er nog was, wilde de club al iemand extra halen. Toen ik overnam, bleef het de ambitie van de club om die versterking te zoeken. We hebben gevraagd om even te wachten en eerst een goede evaluatie te doen van wat we echt nodig hadden", vertelt David Hubert.

"Op basis daarvan hebben we gekozen voor Jonathan. Hij is iemand die echt iets kan toevoegen, altijd op zoek is om ons te verbeteren, en veel ervaring heeft. Hij kent het Belgische voetbal goed en heeft via zijn werk bij de KBVB veel talenten leren kennen."