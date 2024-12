OHL vervolledigt zijn staf en pakt uit: oude Carolo keert terug na enkele jaren afwezigheid op het hoogste niveau

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Oud-Heverlee Leuven heeft onlangs Chris Coleman aangesteld als hun nieuwe hoofdtrainer. Nu is de club verder gegaan met het vastleggen van zijn assistenten.

De Griek Georgios Korakakis komt naar de Leuvense club. Bij de Cypriotische club AEL Limassol werkte hij al samen met Coleman. Korakakis heeft veel ervaring als zowel speler als trainer.

Tibor Balog, de 58-jarige Hongaar, zal als T3 aan de slag gaan. Balog heeft een rijke geschiedenis in het Belgische voetbal. Als speler was hij actief bij onder andere Charleroi en Bergen.

Na zijn spelerscarrière werd hij in het seizoen 2011/12 enkele maanden hoofdtrainer bij Charleroi. Vervolgens werkte hij in de lagere reeksen, waar hij verschillende clubs onder zijn hoede had, waaronder La Louvière Centre, Olympic Charleroi, Wavre Sports, Stade Brainois en Tubize-Braine.

Balog brengt veel ervaring uit het Belgische voetbal met zich mee, wat OHL goed van pas zal komen. Hij zal samen met Korakakis en Coleman werken aan het verder ontwikkelen van de club.

De eerste test voor het nieuwe coachingteam zal plaatsvinden tijdens de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem. Zowel Korakakis als Balog zullen plaatsnemen op de bank.