Ontslag van Muslic al langer een feit? 'Dan wordt opvolger al voorgesteld'

Miron Muslic is geen trainer meer van Cercle Brugge. Dat is blijkbaar hard aangekomen binnen het team, maar ook bij de fans.

Dinsdagochtend, daags na zijn ontslag, nam Miron Muslic afscheid van de spelersgroep van Cercle Brugge. Voor heel wat supporters die ter plekke waren een onbegrijpelijke keuze.

“Het is de zwartste dag uit mijn carrière. Ik ben al 69 jaar supporter, maar dit is de zwartste dag”, zegt supporter Roland bij Focus/WTV. De fans droegen Muslic, zelfs met de mindere resultaten, duidelijk op handen.

Volgens hen is de Oostenrijk het slachtoffer van de omstandigheden. De spelerskern werd na het successeizoen te veel ingeperkt, met alle gevolgen van dien in combinatie met het grote aantal geblesseerden.

De schuld van het bestuur, klinkt het. “Zeker, ik zal hem bij naam noemen, Vromant. Ik denk dat Vromant hier al veel kwaad heeft gedaan. Zijn transfers ook. Hij gaat nu de pluim op zijn hoed steken voor die 16 miljoen met Denkey.”

“Maar hij had de mannen die zijn weggegaan, zoals Lemarechal en Lopez, moeten vervangen door mannen met ervaring. Je ziet dat het middenveld niet goed draait voor de moment”, klinkt het.

Het zou best kunnen dat de beslissing al eerder was genomen. Dat valt af te leiden uit het feit dat er vrijdag al een opvolger zou voorgesteld worden. Muslic kreeg volgens de fans dan ook zijn ontslag, op het moment dat er een akkoord in de maak was met zijn opvolger.