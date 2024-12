Wat gaat Olivier Renard doen? 'Eriksen draait 180 graden en wil zo snel mogelijk vertrekken bij Manchester United'

Er is een wending in het transferdossier van Christian Eriksen. De Deense middenvelder hield een transfer afgelopen zomer zelf tegen, maar heeft zijn zaakwaarnemer de opdracht gegeven om geïnteresseerde clubs op de hoogte te brengen dat hij wil vertrekken.

Zou de telefoon van Olivier Renard één van de komende dagen ook rinkelen? Het is alvast een feit dat Jesper Fredberg afgelopen zomer pogingen heeft gedaan om Christian Eriksen binnen te halen. Uiteindelijk werd het niets.

Eriksen trok zijn neus niet op voor RSC Anderlecht, maar de middenvelder wou vooral de handdoek bij Manchester United niet gooien. Enkele maanden én een trainerswissel later is er echter geen wijziging gekomen in zijn statuut op Old Trafford.

Extra interessant: Manchester United is bereid om Eriksen gratis te laten vertrekken. Het contract van de 32-jarige Deen loopt op het einde van het seizoen af en op die manier sparen The Red Devils enkele maandsalarissen uit.

Ook Eriksen zelf heeft een voorkeur. Volgens de Nederlandse media is er zelfs al contact met AFC Ajax. De Amsterdammers waren afgelopen zomer al in beeld, maar hadden de financiële slagkracht niet om een transfersom te betalen. Dat is zoals hierboven reeds geschreven niet meer nodig.

Wat zijn de kansen van RSC Anderlecht om Christian Eriksen naar Brussel te halen?

Eriksen voetbalde tussen 2009 en 2013 in de Johan Cruijff ArenA. Meer zelfs: de 140-voudig Deens international versierde in Amsterdam zijn transfer naar Tottenham Hotspur. De kans dat Anderlecht nog in beeld komt is dus héél klein geworden. Of tovert Olivier Renard nog iets uit de mouw?