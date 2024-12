🎥 Enorme blunder van voormalig Anderlechtspeler Bart Verbruggen in de Premier League

5 december wordt een dag om snel te vergeten voor Bart Verbruggen. De doelman maakte een flinke blunder in de Premier League tegen Fulham.

Vanavond stond op de veertiende speeldag in de Premier League het duel tussen Fulham en Brighton op de agenda. Timothy Castagne stond in het basiselftal, maar iedereen zal iets anders van deze wedstrijd onthouden.

Bart Verbruggen, de oud-doelman van RSC Anderlecht, zal deze wedstrijd snel willen vergeten. Hij maakte immers een ongelofelijke blunder in de partij.

De Nederlander gooide een bal in de voeten van Alex Iwobi. Die was maar al te blij met de 'assist' van Verbruggen en knalde de bal tegen de netten.

Verbruggen kreeg in elf wedstrijden maar liefst zeventien doelpunten tegen. En deze tegengoal zal wel nog eventjes in zijn hoofd spoken vermoeden we. Laten we zeggen dat het pakjesavond is...

De partij eindigde uiteindelijk nog op 3-1 in het voordeel. O'Riley verschalkte nog zijn eigen doelman, terwijl Iwobi met zijn tweede van de avond enkele minuten voor het einde de 3-1 scoorde.