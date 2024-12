"Dat hebben ze nooit ontdekt": Kat Kerkhofs onthult meesterlijk plannetje

Kat Kerkhofs is vooral bekend als de vrouw van Dries Mertens. Toch hoopt ze ook haar eigen carrière uit te bouwen in de wereld van de showbizz.

De laatste jaren is Kerkhofs meer en meer te zien in televisieprogramma’s. Zo nam ze recent deel aan ‘Over de Oceaan’. In de podcast Achter de Schermen onthulde ze alvast één van de dingen die niemand ooit te weten gekomen was.

De trip over de grote oceaan duurde maar liefst drie weken. Op de boot Initials BB waren er bijzonder strikte regels van toepassing voor de bemanning. Zo mochten ze maar 17 seconden lang douchen.

“Dat gáát niet, hé, als je je haar moet wassen. En ze kunnen zien hoe lang je het water hebt laten lopen”, vertelt Kat Kerkhofs. “Wat we wel mochten doen is vanop de boot emmers zout water nemen en dat over ons uitkappen.”

Maar ook dat was geen oplossing voor Kerkhofs, dus keek ze uit voor een ander. “Er was op de boot ook een tuinslang met een douchekopje aan, om het dek schoon te maken.”

En daar was niets over gezegd. “Dus we gebruikten één keer een emmer en daarna douchten we ons met de tuinslang. Dat hebben ze nooit ontdekt.”