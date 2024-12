Enkele jaren geleden tweede in Gouden Schoen, carrière nu op absoluut dieptepunt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In 2020 ging hij bijna lopen met de Gouden Schoen. Ondertussen zit Raphael Holzhauser opnieuw zonder ploeg.

Enkel Lior Raphaelov was in 2020 beter dan Raphael Holzhauser in de Gouden Schoen. De Oostenrijker maakte toen het mooie weer bij Beerschot.

Maar na de degradatie van Beerschot kwam Holzhauser nooit meer boven water. De transfer naar OH Leuven werd niks, net als de uitleenbeurt naar 1860 Münche.

Zijn contract in Leuven werd ontbonden, van daar ging het naar Luxemburg en in september arriveerde de Oostenrijker bij Marsaxlokk FC op Malta.

Maar ook dat verhaal is geen lang leven beschoren geweest. Op sociale media laat Holzhauser weten dat hij zijn contract bij de club ontbonden heeft.

“Malta was tof en erg interessant. Bedankt voor de levenservaring en veel geluk in de toekomst”, klinkt het. Hij speelde slechts acht wedstrijden voor de ploeg. Waar hij nu nog terecht kan is wel heel moeilijk te bepalen.