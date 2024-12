"Hallucinant": Dit had Peter Vandenbempt niet verwacht in de Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Miron Muslic van Cercle Brugge was de laatste trainer die ontslagen werd. In de Jupiler Pro League verdwijnen trainers razendsnel.

De cijfers liegen er niet om. La Dernière Heure becijferde dat een trainer in de Jupiler Pro League gemiddeld slechts 5,9 maanden in dienst blijft.

“Niet eens een half jaar dus, bepaald hallucinant”, noemt analist Peter Vandenbempt het in Het Nieuwsblad. “Van de beste tien competities in Europa doet enkel Portugal nog ‘beter’ met 5,1 maanden.”

Zelfs Turkije, met 7,3 maanden, is niet zo erg. In Spanje, Duitsland en Engeland blijven trainers zelfs gemiddeld 25 maanden in dienst.

Het feit dat een trainer in ons land ontslaan niet veel geld kost is vaak de reden. Enkel mannen met een gebetonneerd contract zoals Dirk Kuyt bij Beerschot zijn veilig.

“Voorts volstaan vaak enkele weken loon, zeker bij de populaire contracten van onbepaalde duur waar de regels van gewone werknemers gelden”, gaat Vandenbempt verder. In andere landen ligt dat anders.

“In Frankrijk, Nederland of Duitsland moet ook bij een ontslag in principe het volledige contract worden uitbetaald. Dan denk je als club – zoals Beerschot dus ook – net wat langer na.”