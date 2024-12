Christos Tzolis heeft een duidelijk doel voor ogen bij Club Brugge en spreekt ook over transferplannen: "Dat wil ik meemaken"

Christos Tzolis is een schot in de roos gebleken voor Club Brugge. De Griekse aanvaller draaft zijn flank af en is zo'n speler die de fans graag zien: een goeie voetballer die ook wil werken. Maar hoelang zullen ze ervan kunnen genieten?

Tzolis is bij Club een meer complete voetballer geworden, want hij leerde er ook verdedigen. En toch zei hij al na de match tegen Sturm Graz dat hij nog veel beter kon.

Vandaag heeft hij al progressie gemaakt. "Verder dan tegen Sturm, maar er is nog marge om veel beter te doen. Ik ben tevreden over mijn seizoen tot dusver. Qua speelminuten en goals. Maar ik heb het gevoel dat er straks nog veel goals en assists zitten aan te komen", zegt hij in HLN.

Als hij nog veel beter doet, zal het wel moeilijk zijn voor Club om hem te houden. "Eerlijk? Ik wil gewoon titels winnen. Het gevoel om te kunnen vieren en daar deel van uit te maken… Eigenlijk is dat in mijn carrière nog nooit gebeurd."

"Met PAOK wonnen we de beker, maar dat was in de covid-periode - er waren niet veel fans in het stadion. Ik heb de beelden gezien van het titelfeest van Club Brugge vorig seizoen. Wel, dat wil ik nu eindelijk ook eens meemaken."

Een transfer zit momenteel dus nog niet in zijn hoofd. "Op dit moment geniet ik en dan zien we het wel. Kampioen worden of niet, het is iets wat in onze eigen handen ligt. Of denk je van niet? Ik voel dat we een goeie kans maken om die tweede ster binnen te halen. Er is ook nog de Champions League. Daarin móeten we bij de eerste 24 eindigen."