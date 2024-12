JPL-clubs trekken het niet meer: Pro League dient klacht in tegen FIFA

De Belgische voetbalkalender zorgt voor toenemende spanningen. Door een overvolle agenda is de winterstop dit seizoen flink ingekort. De kwartfinales van de Croky Cup vinden al plaats op 7, 8 of 9 januari, slechts drie dagen voor de competitie hervat.

Anderlecht-doelman Colin Coosemans uitte zijn ongenoegen: “Dat noem ik geen winterstop meer.” Spelers hebben amper tijd om te herstellen of tijd door te brengen met hun gezin.

De Pro League wijst op de impact van de nieuwe Europese wedstrijdkalender, waarin vier extra internationale speeldagen werden ingevoerd. Hierdoor is niet alleen de winterstop ingekort, maar is er ook nauwelijks ruimte om uitgestelde wedstrijden in te halen. De organisatie benadrukt: “Mentale en fysieke rust voor spelers en omkadering zijn erg belangrijk. De huidige kalender legt te veel druk op iedereen.”

Belgische clubs zoals Anderlecht en Club Brugge kampen met een bijzonder druk schema. Zo speelt Anderlecht zijn laatste competitiewedstrijd in 2024 op 27 december en hervat het al op 2 januari met de trainingen. Clubs missen zelfs de tijd om een winterstage te plannen, wat ten koste gaat van herstel en teambuilding.

Klacht bij Europese Commissie

Voor spelers met gezinnen is de situatie schrijnend. De kerstvakantie was voor velen de enige mogelijkheid om tijd met hun familie door te brengen of naar hun vaderland te reizen. De Pro League erkent deze problemen en dringt aan op een meer gebalanceerde kalender: “Sinds 2011 is het aantal speeldagen in België gelijk gebleven, maar de extra internationale slots maken een goede spreiding onmogelijk.”

Om verandering te forceren, heeft de Pro League samen met spelers, clubs en andere competities een klacht ingediend tegen de FIFA bij de Europese Commissie. “We willen dat spelers, competities en clubs inspraak krijgen in de internationale voetbalkalender", stelt de Pro League in Het Nieuwsblad. De Pro League hoopt hiermee een duurzamere oplossing te vinden die de druk op spelers en staff verlicht.