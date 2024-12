Maxim De Cuyper doet uitspraak die Club Brugge-fans graag zullen horen

Afgelopen zomer stond Maxim De Cuyper zeer dicht bij een transfer naar het buitenland. Die ging uiteindelijk niet door, wat hij nu als de juiste keuze bekijkt.

Maxim De Cuyper is enorme de gegroeid de laatste jaren. Hij doet het bijzonder goed bij Club Brugge en werd ook Rode Duivel.

Logisch dat er dan heel wat interesse komt. Afgelopen zomer stond hij heel dicht bij een transfer naar het buitenland. Hij had de mogelijkheid om naar Galatatsaray te gaan.

Maar uiteindelijk bleef hij bij Club, net zoals hij deze winter van plan is om te blijven. "Zeker ben je nooit, maar ik denk het wel", begint De Cuyper bij Het Nieuwsblad. "Dat zou geen slechte zaak zijn."

"Hopelijk stoten we door in de Champions League en pakken we de titel. Dan hebben we er een tweede ster bij. Dat hoop ik écht en dat speelt mee."

"Da’s voor het leven, hè. Laat het mij zo zeggen: het zou mooi zijn om hier zo af te sluiten. Al wil ik daarmee niet zeggen dat ik na een mogelijke titel deze zomer sowieso weg ben", besluit hij.

Zijn contract werd ook tot 2028 verlengd. Daarover doet hij nog een uitspraak die de fans graag zullen horen. "Het vertrouwen is er langs beide kanten. Wij hebben altijd een goede verhouding gehad. Ik ben altijd open en eerlijk, zij ook. Zit ik hier tot 2028, dan is dat ook goed. Een transfer moet een win-win zijn voor mij en voor Club. Ik heb geen termijn en geen ploeg in mijn hoofd."