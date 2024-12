Wat doet hij met de man die zijn ploeg doet draaien? Guardiola duidelijk over contractverlenging KDB

Kevin De Bruyne is bezig aan zijn laatste maanden van zijn contract bij Manchester City. Het valt af te wachten of er nog een verlenging komt.

Binnen enkele maanden loopt het contract van Kevin De Bruyne in Manchester af. Trainer Pep Guardiola zegt dat hij niet weet of hij volgend seizoen nog op onze landgenoot kan rekenen.

In de zomer van 2015 kwam De Bruyne voor 76 miljoen euro van Wolfsburg. Hij pakte met de Engelse ploeg zes titels, twee FA Cups, vijf League Cups en één keer de Champions League.

“Ik ben niet betrokken bij de contractbesprekingen”, vertelde Guardiola op zijn persconferentie als voorbeschouwing op de match tegen Crystal Palace.

“Ik zou Kevin graag opnieuw als 23-jarige speler willen hebben en hem nog voor tien jaar contracteren. Dat is wat ik zou willen, maar we zullen zien. Er zijn spelers die voor eeuwig een impact op de nalatenschap van deze club zullen hebben. Natuurlijk is het niet makkelijk, maar als club moeten we de beste oplossing vinden.”

De Bruyne was de voorbije maanden vaak afwezig door een liesblessure. Woensdag was hij er weer bij en trok zijn ploeg na zeven nederlagen op een rij weer over de streep met een doelpunt en een assist.