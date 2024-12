Antwerp incasseert ferme domper, komt Charleroi zich ingraven op Bosuil? De Roeck laat zich ferm uit

Royal Antwerp FC wil tegen Sporting Charleroi opnieuw aanknopen met de winst en zo de kloof met KRC Genk niet verder laten oplopen. Jonas De Roeck zal dat wel moeten doen zonder Christopher Scott.

Christopher Scott moet het dit seizoen bij Antwerp sowieso stellen met vooral invalbeurten, maar tegen KV Kortrijk achtervolgde het noodlot hem andermaal. Hij viel net voor het einde van de reguliere speeltijd in en viel een kwartier later alweer uit.

Scott maanden buiten strijd

En hij was eigenlijk nog maar pas terug van een vorige blessure. Een domper op de feestvreugde, want Antwerp kon zich wel plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van België.

"Scott hoeft geen operatie te ondergaan, maar zal wel opnieuw enkele maanden out zijn. Het is een fameuze domper op de kwalificatie. Hij had heel hard gewerkt om weer op niveau te komen en nu zijn we hem opnieuw kwijt", aldus Jonas De Roeck in Het Nieuwsblad.

Komt Charleroi zich ingraven?

Antwerp kan hem dus niet gebruiken tegen Charleroi om het eventueel open te breken waar nodig. Tegen Dender had The Great Old het ook al lastig om een opening te forceren, omdat steeds meer teams zich komen ingraven op De Bosuil.

"Dat is het volste recht van de tegenstander. Ik beschouw het als een vorm van respect naar ons toe. Wij moeten een oplossing bedenken. Tegen Dender zat ook het wedstrijdverloop niet mee."