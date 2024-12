Supporters Anderlecht zien het met lede ogen aan en steken twee spelers helemaal onder de bus

RSC Anderlecht stond tot vlak voor de rust 0-1 in het krijt tegen Beerschot. Na de nederlaag in het Olympisch Stadion was het opnieuw een bedroevende prestatie tegen de hekkensluiter. De supporters konden er dan ook allerminst om lachen.

In de heenwedstrijd bij Beerschot werd met 2-1 verloren. Uit die prestatie zouden de spelers van paars-wit dan toch wel iets geleerd hebben? Dat hoopten de supporters van de Brusselaars in ieder geval. Maar wat ze in de eerste helft op de mat brachten? Neen, dat was er niet naar. Al snel kwamen ze op achterstand in het eigen Lotto Park door heel slecht verdedigen aan Anderlechtzijde. Vroeg tegendoelpunt, weinig aanvalsdrang En ook aanvallend lieten ze weinig zien in de eerst helft. In het eerst halfuur kregen ze letterlijk geen enkele bal tussen de palen. Pas vlak voor rust kregen ze hun eerste kans ... en werd ook meteen gescoord door Verschaeren. Die tandem Foket-Dreyer is echt om van te kotsen. Provinciaal niveau. #andbee#rsca#rscanderlecht — Gaston Taument (@Nuiben8810) December 8, 2024 Toch waren de supporters van Anderlecht zeker niet blind voor de vele dingen die niet goed gingen bij hun team. Op de sociale media regende het dan ook reacties van negatieve aard. Daarbij waren vooral Foket en Dreyer de gebeten hond. Zij zagen er bij het vroege tegendoelpunt allebei niet al te goed uit. Foket et Dreyer c’est plus possible — seb rsca 34 ⭐️⭐️⭐️ (@SCauwens) December 8, 2024 C'est dans ce genre de match que l'absence du Kyks est criante : le contraste dans le jeu avec Foket est dingue . Sardella apporte tellement plus sur le flanc (avec le tracteur qu'est Dreyer) et même dans les passes clés dans le jeu. Il manque ce joueur de rupture sauf Amuzu — Muyomba (@Olombapilipili) December 8, 2024 hoeveel kansen gaan we Dreyer nog geven? Heeft letterlijk nog niks getoond dit seizoen — Thomas (@Thomasdejj) December 8, 2024





