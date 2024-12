Mishel Gerzig verklapt één van de koosnaampjes van Thibaut Courtois: "En dat vind ik zelf héél grappig"

Mishel Gerzig gaat dezer dagen door het leven als mevrouw Courtois. De Israëlische schone vertelt over de jeugdjaren en hoe ze door had dat ze anders was dan andere kinderen. En ook het troetelnaam van Thibaut Courtois komt aan bod.

"Mijn mama kreeg vaak te horen dat ze me zou moeten opsluiten in een kooi", lacht Mishel Gerzig in Het Laatste Nieuws. "Ik was blijkbaar een héél mooi kind. Maar het blijft wel raar om zoiets te horen als kind. Ik wou niet in een kooi gaan zitten." (knipoogt)

Gerzig had zelf snel door dat ze 'anders' was. "Ik sprong eruit en vond eigenlijk niet zo fijn. Ik weet nog dat ik me niet comfortabel voelde met mijn blonde lokken. Als kind wou ik mijn haar zelfs donker verven."

"Daarnaast was ik een pak groter dan de andere kinderen", gaat het Israëlische topmodel verder. "Ik vroeg zelf aan mijn mama of er manieren waren om kleiner te worden. Ik ging het zelfs opzoeken op Google."

En op die manier komen we ook meteen één van de troetelnamen - of daar gaan we toch van uit - voor Thibaut Courtois te weten. "Op school werd ik vroeger een de giraf genoemd. Wel, ik ben uiteindelijk getrouwd met een giraf. En dat vind ik zelf héél grappig." (lacht)