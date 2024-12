Olivier Renard spreekt klare taal over uitgaande transfers bij Anderlecht: "Daarover wil ik héél duidelijk zijn"

Olivier Renard begint volgende maand aan zijn eerste mercato als sportief directeur van RSC Anderlecht. De plannen van de voormalige doelman zijn héél duidelijk.

RSC Anderlecht zal tijdens de wintermercato alvast enkele 'toptransfers' kunnen verwezenlijken. Jan Vertonghen en Thorgan Hazard zullen één van de komende weken hun terugkeer vieren na een lang verblijf in de lappenmand.

Ook Olivier Renard is ervan overtuigd dat er kwaliteit genoeg aanwezig is om mee te spelen voor de prijzen. "Bij Anderlecht wordt er verwacht dat er minstens om de twee jaar een prijs wordt gepakt", liet de sportief directeur eerder al optekenen.

© photonews

"Ik wil de kern in januari versterken", legt Renard het plan bij RTL duidelijk op tafel. "Of Kasper Dolberg en Mario Stroeykens aan boord blijven? Ik wil daarover duidelijk zijn. Als er iemand deze winter vertrekt zal dat zijn omdat we een aanbod kregen dat niet te weigeren was."

Welke filosofie wil Olivier Renard volgen bij RSC Anderlecht?

Ook op lange termijn weet Renard welke weg hij wil inslaan. "Anderlecht heeft het geluk dat er heel veel talent is in de jeugdacademie. Onze eigen jeugd is dan ook het eerste om naar te kijken. Ik wil die jongeren leren kennen. Pas daarna zijn er transfers nodig."