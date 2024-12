Toni Kroos komt met opvallende uitspraak over Bayern München, waar Vincent Kompany het helemaal niet mee eens is

Bayern München is nog steeds ongeslagen in de Bundesliga dit seizoen. Vincent Kompany doet het goed, maar krijgt met Bayern wel een opvallende uitspraak over zich heen.

Zo stelt voormalig Duits international Toni Kroos in zijn podcast dat Bayern München te afhankelijk is van Jamal Musiala. De 21-jarige aanvallende middenvelder lijkt dit seizoen beter dan ooit.

Goed nieuws voor Bayern, maar nu ze het goed doen zonder Harry Kane, zijn ze volgens Kroos plots weer te afhankelijk van Musiala. Hij scoorde afgelopen weekend als invaller alweer twee doelpunten.

Coach Vincent Kompany is het in ieder geval niet eens met Toni Kroos. "Jullie weten ook: was Real afhankelijk van Ronaldo? Was Barcelona dat van Messi? Wij hebben met Jamal een speler met héél veel talent. Dat er nu over hem gesproken wordt in die termen, is niet meer dan normaal. Omdat hij zo veel kwaliteiten heeft", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Ik begrijp dat mensen zeggen dat we te afhankelijk zijn van Jamal, maar dat is niet zo", gaat de Belgische coach verder. "We mogen niet vergeten dat Upamecano en Goretzka ook gescoord hebben. We hebben meerdere spelers die kunnen scoren, al zijn er twee of drie spelers met een groter aandeel. Musiala heeft geweldige kwaliteiten, maar ik wil niet te veel de nadruk leggen op de cijfers."

"Hij is niet alleen belangrijk voor ons met zijn doelpunten. Akkoord, hij kwam op het veld en scoorde. Maar het is niet zo dat we ervoor géén kansen hebben gekregen. Ik begrijp hoe je er naar kan kijken, maar ik ben het niet eens met het verhaal. Het is een kwestie van tijd voordat andere spelers ook zullen scoren, daar twijfel ik niet aan", besluit Kompany.