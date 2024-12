Hein Vanhaezebrouck laat geen spaander heel van Antwerp-speler: "Hij doet het niet, maar je moet dat kunnen"

Dennis Praet verdween afgelopen weekend al bij de rust uit de ploeg van Jonas De Roeck. Voor Hein Vanhaezebrouck was het geen verrassing.

Praet maakte in balbezit niet veel foutjes, maar toch werd hij door zijn trainer bij Royal Antwerp FC bij de rust vervangen tegen Sporting Charleroi. Een te begrijpen keuze, voor analist Hein Vanhaezebrouck.

“Als verdedigende middenvelder viel hij voor mij te licht uit”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Praet toonde te weinig duelkracht, niet genoeg defensieve impact. Het gebrek aan ritme, door zo weinig te spelen de voorbije seizoenen, dat speelt hem absoluut nog parten.”

Al is Praet eigenlijk veel meer een aanvallende middenvelder. Vanhaezebrouck wil de komst van Praet bij Antwerp ook vergelijken met het parcours van Sven Kums bij KAA Gent.

“Sven Kums is bij mij ook ooit begonnen als nummer tien en later een linie gezakt. Niet iedereen kan dat. Kums pakt altijd ongelooflijk veel ballen af. Dat kan je van Praet niet zeggen. Terwijl je dat wel moet kunnen daar.”

Nochtans had Praet de rol van verdedigende middenvelder bij Sampdoria. “Maar in Italië staat veelal een collectieve defensieve organisatie, waarin het hele team als een blok verdedigt.”

Bij de Belgische clubs is dat totaal anders, omdat er veel offensiever gespeeld wordt, aldus Vanhaezebrouck. “Daarom is een verdedigende middenvelder met duelkracht zo belangrijk bij de topclubs in België. Zoals De Sart, Keita, Onyedika, Jashari, Vanhoutte, Dendoncker. Sterke jongens met loop- en recuperatievermogen.”