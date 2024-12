De kogel is door de kerk: 'Mo Salah verrast alles en iedereen en zet handtekening onder megadeal'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Heeft Mo Salah zijn keuze gemaakt. Na enkele flirts met Europese topclubs gaat hij zijn contract bij Liverpool FC verlengen. En hij heeft dat gedaan met een doelbewuste strategie in het achterhoofd.

De voorbije weken volgden we de saga rond Mo Salah op de voet. En het moet gezegd: de Egyptenaar van Liverpool FC speelde zijn aflopende contract héél goed uit.

In chronologische volgorde: Salah praatte met FC Barcelona, Salah liet weten dat hij dichter bij de uitgang van Anfield Road stond dan bij een contractverlenging en... Salah ging rond de tafel zitten om een transfer naar PSG te bespreken.

© photonews

De Egyptenaar was er al die tijd van bewust dat de zenuwachtigheid bij Liverpool zou toenemen. The Reds hadden géén zin om dé sterkhouders en ster van het team transfervrij te zien vertrekken.

Want laat het duidelijk zijn: in tegenstelling tot de uitlatingen van Salah waren er wél onderhandelingen tussen de Egyptenaar en Liverpool. Het zinde Salah simpelweg niet dat Liverpool hem een nieuw contract had voorgesteld met cijfers die lager lagen dan het huidige contract.

Waar speelt Mo Salah de komende seizoenen?

De Engelse media weten dat Liverpool gezwicht is. Er ligt een nieuw tweejarig contract klaar aan dezelfde voorwaarden. Salah gaat eerstdaags zijn krabbel zetten onder een megadeal die hem ook de komende jaren een slordige 22 miljoen euro per jaar zal opleveren.