Europese top-8 nog steeds mogelijk voor KAA Gent? Wouter Vrancken heeft duidelijk plan

KAA Gent staat na een 2-0 zege tegen STVV opnieuw in de top-6. De druk is er zo opnieuw eventjes af voor Wouter Vrancken en zijn troepen. Hoewel? Donderdag staat er alweer een levensbelangrijk duel op het programma.

KAA Gent heeft na de thuiszege tegen STVV ondertussen 26 punten uit 17 wedstrijden. Daarmee staan ze op twaalf(!) punten van leider KRC Genk, maar wel op een vijfde plaats én dus een stekje dat uitzicht geeft op play-off 1.

Druk in competitie én Europa

"Iedereen werkt heel hard, dit is een beloning", aldus Wouter Vrancken na de wedstrijd op zijn persconferentie in de Planet Group Arena. De thuiswedstrijden winnen, daarmee kan je al ver komen in het leven.

In de competitie, maar ook in de Europese Conference League. Tegen Backa Topola staat er toch weer wat druk op de ketel. Met 6 op 12 staat Gent amper achttiende in de League Phase.

Thuiswedstrijden van cruciaal belang

Twee keer winnen - volgende week ook bij Larne in Noord-Ierland - lijkt haast een must om zeker te zijn van de top-16 en ook nog te dromen van de top-8. Maar om te beginnen toch al die top-24 veiligstellen om er ook na Nieuwjaar nog bij te zijn in Europa.

"Sowieso wil je al die thuiswedstrijden winnen, wie ook de tegenstander is. Tot nu toe is dat ook goed gelukt. We moeten er alles aan doen om dat morgen opnieuw te doen en die kleine kans te behouden om de top-8 te halen."