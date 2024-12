Gert Verheyen heeft duidelijke boodschap over Jonas De Roeck na uithaal van Toby Alderweireld

Royal Antwerp FC werd door Sporting Charleroi van het kastje naar de muur gespeeld. Toby Alderweireld sprak achteraf over de tactiek die niet klopte.

De nederlaag tegen Charleroi in eigen huis kwam bijzonder hard aan bij Royal Antwerp FC. Zelfs aanvoerder Toby Alderweireld viel even uit zijn rol.

Er scheelde wel degelijk wat aan de posities bij Royal Antwerp FC, zo werd ook in Extra Time ter sprake gebracht. “Middenvelders Dennis Praet en Kobe Corbanie stonden laag”, zei Filip Joos.

“Zowel in balbezit als in balverlies was het een ramp”, gaat Gert Verheyen verder. “Ze stonden zo goed als in hun verdediging. Dan is het eenvoudig voor Charleroi om het middenveld in te komen en passes uit te delen zoveel je wil. Zo kom je in de problemen als tegenstander.”

Dat gaat wel degelijk over tactiek, zoals Alderweireld zei. “Ja, dat is tactiek, maar waarom sturen de verdedigers niet bij? Die kunnen toch wel even zeggen: ‘Wat staan jullie hier te doen? Ga druk zetten op het middenveld.’”

En dan moet volgens Verheyen niet gekeken worden naar Jonas De Roeck. “Dat is de schuld van de trainer niet. Zo kon Charleroi makkelijk voetballen tussen de lijnen.”