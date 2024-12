Belgische verdediger zou meteen een contract van tien jaar tekenen bij JPL-club : "Vertrekken? Ik wil een legende van de club worden"

Op de vijfde speeldag van dit seizoen liep Ewoud Pletinckx een kuitbeenbreuk op. Nu is hij klaar om zijn rentree te maken bij OH Leuven. En eenmaal terug, wil de 24-jarige centrale verdediger misschien wel nooit meer vertrekken...

De voormalige jeugdinternational ligt sinds eind augustus in de lappenmand, maar hoopt begin 2025 terug te keren in de groep om OHL optimaal te helpen in de strijd om het behoud.

Pletinckx maakte in 2022 de overstap van Essevee naar Leuven voor een bedrag van 750.000 euro. Inmiddels wordt hij geschat op een waarde van 2 miljoen euro. Met een contract dat loopt tot 30 juni 2026, wordt zijn situatie steeds interessanter voor tal van clubs.

In een interview met Het Nieuwsblad liet de Leuvense verdediger echter weten dat hij voorlopig graag bij Den Dreef wil blijven. "In het voetbal krijg je meestal contracten van maximaal drie of vier jaar. Maar als men mij nu een contract van tien jaar zou aanbieden, zou ik het meteen tekenen."

Pletinckx is niet bezig met een buitenlandse transfer of een vertrek in het algemeen. "Ik heb altijd gezegd dat ik liever ergens een clublegende word dan om de twee jaar van club te veranderen."

"Ik heb veel respect voor spelers zoals Sammy Bossut bij Zulte Waregem, Killian Overmeire bij Lokeren, of Hans Vanaken en Brandon Mechele bij Club Brugge."