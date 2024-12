Kevin Mirallas onthult dat hij bij Belgische topclub aan de slag kon als speler: "Ik had daar op in moeten gaan"

Kevin Mirallas sloot zijn carrière als speler in 2023 af na een avontuur bij AEL Limassol. Naast zijn passage bij Antwerp, had de voormalige Rode Duivel ook nog bij een andere Belgische club kunnen spelen.

Kevin Mirallas stopte in de zomer van 2023 als speler. Zijn laatste club was AEL Limassol in Cyprus. Ondertussen is hij bij Union SG actief, waar hij de aanvallers helpt.

Maar de voormalige Rode Duivel onthult dat hij ook naar de Brusselse club kon trekken als speler, in 2021. Toen liep zijn avontuur bij het Turkse Gaziantep op een einde.

"Mijn zoontje Juan speelt al vier jaar voor Union. Ik was dus al vertrouwd met de club. Na mijn periode in Turkije, belde Poco - toen nog speler - me al op", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik had de kans om voor Union te spelen en achteraf bekeken had ik daar eigenlijk op in moeten gaan. Deze club zou me als gegoten hebben gezeten."

Sinds zijn komst lijken de aanvallers het bij Union toch al wat beter te doen. Het werken met zijn goede vriend zal ongetwijfeld ook een positieve invloed hebben. "Pocognoli en ik hebben altijd al een goede band gehad, op en naast het veld."